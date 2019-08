Aktien Schweiz Vorbörse: Vor Jackson Hole-Treffen leichter erwartet

Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Vorabend hatte bezüglich der US-Zinspolitik indes keine Klarheit gebracht. Die jüngste Zinssenkung habe sich eher als blosse Anpassung in der Mitte des Zyklus erwiesen denn als Auftakt einer aggressiven Lockerungsserie, sagen Börsianer zum Protokoll. Der Anleihenmarkt interpretierte die Mitschrift gar als Hinweis, dass es im kommenden Monat nicht unbedingt zu einem weiteren grossen Zinsschritt kommen müsse. Neue Hinweise über den weiteren Kurs erhoffen sich die Anleger nun am Freitag, wenn Fed-Chef Jerome Powell an der Tagung eine Rede hält.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr um 0,09 Prozent im Minus bei 9'839,64 Punkten. Dabei notieren alle SMI-Werte leicht im Minus. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,8 Prozent gestiegen.

AMS fallen mit einem Minus von 1,1 Prozent auf. Der Sensorenhersteller kann im Übernahmepoker um den deutschen Lampenhersteller Osram mitmachen. Das Münchner Unternehmen hat den Weg für ein Übernahmeangebot der Österreicher freigemacht: Das bestehende Stillhalteabkommen mit AMS wurde aufgehoben.

Neben AMS bieten auch Bain Capital und The Carlyle Group mit. Während die Österreicher 38,50 Euro je Osram-Aktie offerieren, haben die Finanzfirmen 35 Euro angeboten. Am Markt kamen die 4,3 Milliarden schweren Übernahmepläne von AMS nicht gut an. Die Aktien von Osram werden vorbörslich um 2 Prozent höher indiziert.

Um 0,10 Prozent leichter indiziert werden Sunrise. Der Telekommunikationskonzern zeigt sich offen für Änderungen beim UPC-Deal. Konkret sei es denkbar, eine Kapitalerhöhung in geringerem Umfang durchzuführen und das restliche Geld in Form einer Pflichtwandelanleihe zu beschaffen, heisst es. Gleichzeitig geht Sunrise auf Konfrontationskurs mit seinem Hauptaktionär Freenet, der sich gegen die 6,3 Milliarden Franken schwere Übernahme der Kabelnetzbetreiberin UPC Schweiz stemmt. Die Freenet-Vertreter werden von zukünftigen Beratungen über die Transaktion ausgeschlossen. Da geraten die Zahlen zum zweiten Quartal etwas in den Hintergrund.

pre/ys

(AWP)