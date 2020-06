Aktien Schweiz Vorbörse: Vor US-Arbeitsmarktbericht etwas höher gesehen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss vorbörslichen Indikationen zum Wochenschluss den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Ob die Phase der Gewinnmitnahmen damit bereits ausgestanden ist, werde sich aber noch zeigen müssen, sagt ein Händler. Am Vortag waren die Kurse gefallen, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) eine neue Geldschwemme in Aussicht gestellt hatte. Eine Atempause tue ja nach den jüngsten Gewinn nur gut und Gewinnmitnahmen seien auch nur normal. Der SMI hat in der zu Ende gehenden Woche bisher rund 2,5 Prozent hinzugewonnen.