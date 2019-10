Aktien Schweiz Vorbörse: Vor US-Zinsbeschluss leichter gesehen - CS im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch etwas tiefer starten. Vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank am Abend hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Mehrheitlich wird erwartet, dass das Fed die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senkt. Die Euphorie der vergangenen Tage habe ausserdem etwas nachgelassen, weil sich das Teilhandelsabkommen der USA mit China gemäss einem Reuters-Bericht verzögern könnte. Die Marktteilnehmer wollten endlich Tatsachen sehen, heisst es dazu am Markt.