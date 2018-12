Aktien Schweiz Vorbörse: "Waffenstillstand" zwischen USA und China beflügelt

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine starke Eröffnung ab. Beflügelt wird die Börsenstimmung zum Wochenstart insbesondere vom zwischen den USA und China am G20-Gipfel in Argentinien ausgehandelten "Waffenstillstand" in Sachen Strafzölle. Damit zeichnet sich zumindest für die Eröffnungsphase eine Fortsetzung des Aufwärtstrends der Vorwoche ab. In Börsenkreisen wird von einer hohen Chance auf ein "Santa Rally" verwiesen, welche zumindest durch den Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte untermauert werde.