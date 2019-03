Aktien Schweiz Vorbörse: Weiter im Rückwärtsgang

Der Schweizer Aktienmarkt kommt in der neuen Woche offenbar noch nicht zur Ruhe. Nach einem deutlichen Kursrutsch vom Freitag zeichnet sich auch am Montag, gemäss den vorbörslichen Indikationen, ein Handelsstart im Minus ab. Zuletzt hatten Konjunkturängste den Anlegern aufs Gemüt geschlagen. Die Verkaufswelle schwappte danach von der Wall Street am Montagmorgen auch auf die asiatischen Börsen über.