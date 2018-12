Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Erholung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nach den Weihnachtsfeiertagen fester eröffnen, nachdem der Leitindex SMI vergangenen Freitag im Handelsverlauf noch ein Jahrestief markiert hatte. Damit schliesst sich die hiesige Börse der Erholungstendenz an, die am Vorabend an der US-Börse nach heftigen Schwankungen zu einem "Kaufrausch" geführt hatte. Auch der japanische Aktienmarkt hat sich dem Aufwärtstrend in der Nacht auf Donnerstag angeschlossen.