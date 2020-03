Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Erholung erwartet

Die Schweizer Börse wird am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf Erholungskurs bleiben. Getragen wird das Sentiment vom kräftigen Kursplus an der Wall Street am Vorabend. Dort wurden die Anleger von verschiedenen Ausgabenprogrammen ermutigt. So plant etwa der IWF ein 50 Milliarden Dollar schweres Kreditprogramm für unter dem Coronavirus leidende Staaten. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Massnahmen folgen.