Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Eskalation im Iran-Konflikt belastet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch eine tiefere Eröffnung ab. Der Raketenschlag der Iraner gegen vom US-Militär genutzte Militärstützpunkte im Irak belastet das Börsensentiment. Nachdem sich die Lage an den Märkten an den Vortagen wieder stabilisiert hatte, kommt der angekündigte Vergeltungsschlag rascher als befürchtet. Die Angst vor einem offenen Krieg nehme damit wieder zu, heisst es in Handelskreisen. "Es besteht die Gefahr, dass sich die Spirale der Gewalt nicht mehr stoppen lässt", so ein Händler.