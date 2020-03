Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Gewinne erwartet - US-Hilfspaket beflügelt

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Erholungstrend dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost fortsetzen. Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Billionen Dollar in den USA zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie dürfte weitere Kursgewinne auslösen, heisst es am Markt. In den USA hatte der Dow Jones am Vortag 11,37 Prozent zugelegt und damit den kräftigsten Tagesgewinn seit 1933 verzeichnet. Der japanische Nikkei Index legte 8 Prozent zu.