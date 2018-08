Aktien Schweiz Vorbörse: Weiterer Erholungsversuch

Zum Wochenstart wird die Stimmung insbesondere von den letzten Entspannungssignalen im Handelsstreit zwischen den USA und China gestützt, was auch die Lage für den Franken an der Währungsfront etwas lindert. Im Verlauf der Woche will China eine Delegation nach Washington schicken, denn Peking hofft auf eine Entschärfung des Konflikts über Gespräche. Ausserdem beginnt am Berichtstag die Ausarbeitung des Handelsdeals zwischen dem US-Präsidenten Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker durch Handelsberater beider Parteien.

Der von Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI steht um 08.15 Uhr 0,28 Prozent höher bei 9'029,40 Punkten.

Derzeit überwiege zwar die Hoffnung auf eine Deeskalation bei den verschiedenen Handelsstreitigkeiten, hiess es in Marktkreisen. Die Türkei-Krise, die Diskussionen um das Budget in Italien oder auch der Brexit-Verhandlungen könnten aber die Nervosität jederzeit wieder ansteigen lassen.

Von den Bluechips werden im hiesigen Aktienhandel bis auf zwei alle im Bereich von +0,1 bis +0,2 Prozent höher gestellt.

Roche (+0,7%) hat am Morgen über eine Zulassung des Medikaments Alecensa für eine bestimmte Lungenkrebsart in China berichtet.

Als einziger Verlierer fallen derzeit LafargeHolcim (-0,8%) auf.

Ähnlich präsentiert sich das Bild bei den übrigen vorbörslich gehandelten Aktien. Als einziger Titel mit einem negativen Vorzeichen präsentieren sich Sonova (-0,8%). Hierfür sei eine Abstufung durch ein Brokerhaus verantwortlich, hiess es am Markt.

Im breiten Markt stehen nach Zahlen Metall Zug im Fokus.

cf/ra

(AWP)