Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig ändert erwartet - Anleger bleiben vorsichtig

Die Schweizer Börse wird zu Beginn der neuen Woche kaum verändert erwartet. Damit komme der hiesige Markt auch nach fünf Wochen mit Verlusten hintereinander nicht vom Fleck, heisst es. Trotz guter Vorgaben aus den USA geben in Asien die Kurse weiter nach. In Fernost halten die Sorgen über den chinesischen Immobiliensektor die Anleger weiter auf Trab. Der Handel mit Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande wurde an der Hongkonger Börse ausgesetzt, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche zum zweiten Mal eine wichtige Zinszahlung für seine Offshore-Schulden verpasst hatte. Am Markt wird befürchtet, dass die Evergrande-Krise weitere Kreise ziehen könnte.