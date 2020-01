Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig Bewegung nach Teilabkommen

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag erneut ein ruhiger Handel ab. Der Leitindex SMI wird vorbörslich kaum verändert gesehen, nachdem es schon am Vortag nur wenig Bewegung gegeben hatte. Die Teileinigung im Handelsstreit bot laut Händlern und Analysten keine grösseren Überraschungen.