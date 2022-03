Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig Bewegung zum Wochenstart

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte kaum verändert in die neue Woche starten. Dies sei auch keine Überraschung, meinen Händler. Denn die Investoren seien derzeit etwas orientierungslos und daher mit angezogener Handbremse unterwegs. Der Ukraine-Krieg, die Inflationssorgen und die neuerlichen Lockdowns in China drückten zwar weiterhin auf die Stimmung. Allerdings gebe es keine fundamental neuen Entwicklungen, so ein Investor.