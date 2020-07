Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - Blick auf Firmenergebnisse

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert erwartet. Die gestiegenen Spannungen zwischen den USA und China liessen keine grösseren Gewinne erwarten, sagt ein Händler. Die USA hatten am Dienstag die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas verfügt. Präsident Donald Trump schloss zudem ein Vorgehen gegen weitere chinesische Auslandsvertretungen nicht aus. Dies sorge zusammen mit den weiter stark steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus für Verunsicherung. Dies schüre wiederum die Angst, dass sich bei einer zweiten Corona-Welle die konjunkturellen Aussichten stark eintrüben könnten.