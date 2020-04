Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - Konjunktursorgen bremsen

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gut, dürften aber bereits am Vortag eingepreist worden sein, sagte ein Händler. Zudem deute die Entwicklung in Fernost, wo die Börsen ihre Gewinne nicht hätten halten können, etwas mehr Zurückhaltung seitens der Anleger an. Obwohl es in einigen Ländern demnächst zu einer Lockerung der Lockdown-Massanahmen kommen dürfte, blieben die Anleger laut Händlern vorsichtig. Die pessimistische Konjunktur-Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) habe die Stimmung merklich getrübt.