Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - Novartis und Fed im Fokus

Zudem dürften die Anleger vor der am Abend erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed einen Gang hinunterschalten, weil sie abwarten möchten, wie sich das Fed über die konjunkturellen Aussichten der USA äussert. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Geldpolitik.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 8.20 Uhr um 0,02 Prozent höher mit 10'784,67 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex zu einer Erholung angesetzt und um 0,99 Prozent gestiegen. 16 der 20 SMI-Werte tendieren vorbörslich höher und 4 tiefer.

Novartis werden um 0,75 Prozent tiefer indiziert. Der Pharmakonzern hat beim Umsatz und Gewinn die eigenen Erwartungen erfüllt und will eine um 10 Rappen auf 2,95 Franken erhöhte Dividende an die Aktionäre ausschütten. Damit hat Novartis die Schätzungen der von AWP befragten Analysten erfüllt. "Erfüllt, aber nicht klar übertroffen", sagt ein Händler. Dies sorge nach den hohen Erwartungen für etwas Enttäuschung.

Leicht tiefer indiziert sind Richemont und Swatch (je -0,05%). Möglicherweise mache das Rekordergebnis und die Dividendenerhöhung beim französischen Branchenprimus LVMH den Anlegern im Verlauf noch etwas Appetit auf die hiesigen Luxusgüterwerte, sagt ein Händler. "Vor allem nach den Abschlägen, die Swatch und Richemont in den vergangenen Tagen erfahren haben, wäre eine Gegenbewegung nur normal."

Die Technologiewerte AMS (+0,3), Logitech (+0,3%) und Temenos (+1,7%) könnten von der guten Stimmung in der Branche, für die Apple mit seinem Abschluss gesorgt habe, Rückenwind erhalten, heisst es am Markt. Der iPhone-Hersteller hatte am Vorabend nach dem US-Börsenschluss starke Quartalszahlen und eine positive Prognose veröffentlicht.

Am breiten Markt werden für Emmi-Aktien (+1,1%) höhere Kurse indiziert. Der Milchverarbeiter ist 2019 organisch stärker gewachsen als erwartet und hat die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr bestätigt.

Dagegen fallen Rieter (-2,3%) negativ auf. Der Textilmaschinenhersteller hat nicht unerwartet einen Umsatz- und Gewinneinbruch gemeldet und sieht das erste Halbjahr 2020 "deutlich unter Vorjahr."

pre/ra

(AWP)