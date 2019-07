Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - US-Jobdaten im Blick

Investoren haben sich bereits in Asien eher vorsichtig positioniert und diese Haltung dürfte sich auch in Europa durchsetzen, heisst es im Handel. Für den weiteren Verlauf und ist entscheidend, ob die Arbeitsmarktdaten besser oder schlechter als erwartet ausfallen. Denn weniger neue Jobs würden das derzeitige Konjunkturbild und damit die anhaltend lockere Geldpolitik stützen, so die Marktmeinung. Immerhin ist die jüngste Rekordjagd an den Aktien- und Bondmärkten durch die Hoffnung getrieben, dass die wichtigsten Zentralbanken ihre Politik expansiv lassen, um so die Wirtschaft zu stützen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI tritt gegen 08.20 Uhr mit einem hauchdünnen Plus von 0,04 Prozent auf 10'070,46 Punkte mehr oder weniger auf der Stelle. Von den 20 SMI-Werten fallen vorbörslich nur Adecco (-1,7%) und ABB (-0,1%) zurück.

In beiden Fällen sind es Analystenkommentare, die belasten. So empfehlen die Experten der Deutschen Bank die Adecco-Titel neu zum Verkauf. Sie begründen dies mit ihren Sorgen um die Aussichten für den US-Markt.

Bei ABB wiederum reihen sich ebenfalls die Analysten der Deutschen Bank in die Reihe derer ein, die dem Industriekonzern ein schwieriges zweites Quartal vorhersagen. Zuletzt hatten schon Analysten etwa von JPMorgan vorsichtige Töne angeschlagen.

Das überdurchschnittliche Kursplus bei Richemont (+0,4%) ist ebenfalls einem Analystenkommentar geschuldet. Die Expertin von JPMorgan geht für das erste Quartal von einem soliden Geschäft aus und lobt die gute Positionierung des Unternehmens.

Bei AMS (-0,4%) wird am Markt derweil auf den südkoreanischen Chiphersteller Samsung verwiesen, der sich vorsichtig über den jüngsten Geschäftsverlauf geäussert hat.

hr/ra

(AWP)