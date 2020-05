Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - Verunsicherung kehrt zurück

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch aufgrund vorbörslicher Indikationen eine Spur fester erwartet. Nach Tagen des Optimismus könnten die Anleger aber im Verlauf eine etwas vorsichtigere Gangart einnehmen, denn die Weltpolitik könnte die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft etwas in den Hintergrund rücken lassen. Es könnte zu Gewinnmitnahmen in den zyklischen und Finanzwerten kommen, die zuletzt gut gelaufen sind, heisst es am Markt.