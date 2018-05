Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet vor Fed-Zinsentscheid

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den vorbörslichen Indikationen zufolge am Mittwoch wenig verändert in die Sitzung starten. Am Vortag war die Schweizer Börse wie viele andere Handelsplätze geschlossen geblieben. Derweil wurden in den USA Aktien gehandelt. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street büssten bis Börsenschluss an Wert ein. Die negativen Vorgaben könnten die hiesigen Märkte am Berichtstag daher etwas belasten. Grundsätzlich dürfte der heutige Börsentag allerdings von Zurückhaltung und Vorsicht geprägt sein, hiess es von Händlern.