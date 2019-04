Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - Warten auf US-Jobdaten

Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China wurde von Präsident Donald Trump genährt. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte Donald Trump am Vorabend bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He im Weissen Haus. Auch Chinas Präsident Xi Jinping sah die Handelsgespräche auf einem guten Weg.

Impulse für einen Anstieg in Richtung Rekordhoch könnten am Nachmittag von der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für März ausgehen. Die Anleger rechnen weiterhin mit einer robusten Entwicklung auf dem amerikanischen Stellenmarkt. Die am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren so tief wie seit fast 50 Jahren nicht mehr.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr um 0,07 Prozent leichter auf 9'556,81 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um 0,07 Prozent leichter mit 9'563,71 Zählern geschlossen und damit in Griffweite des Rekordhochs von 9'616 Punkten vom Janaur 2018.

Bis auf zwei werden sämtliche 20 Werte des SMI vorbörslich um rund 0,25 Prozent höher indiziert. Das leichte Minus des SMI ist den Anteilen von Geberit (-2,2%) und Zurich Insurance (-4,8%) geschuldet, die ex-Dividende von 10,80 Franken und 19 Franken gehandelt werden.

Bei den SMIM-Werten sticht mit Sulzer (-3,0%) ebenfalls eine ex-Dividende (von 3,50 Franken) gehandelte Aktie negativ heraus.

Die Aktien von Ems-Chemie werden dagegen um 2,2 Prozent höher indiziert. Der Spezialchemiekonzern hat zum Jahresauftakt die positive Umsatzentwicklung von 2018 fortgesetzt und den Umsatz stärker als erwartet um 1,5 Prozent auf 604 Millionen Franken gesteigert. Von AWP befragte Analysten hatten lediglich im Durchschnitt mit einem Umsatz von 575 Millionen Franken gerechnet.

pre/jb

(AWP)