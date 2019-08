Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen

Vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Mittwochabend MESZ) und der Europäischen Zentralbank (am Donnerstag) und dem Beginn des jährlichen Notenbanker- und Finanzministertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming am Donnerstag dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Von diesen Ereignissen erhoffen die Anleger Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Währungshüter und damit auch über den weiteren Verlauf an den Finanzmärkten. Die Erwartungen, dass die Märkte weiterhin mit viel Liquidität versorgt werden, sind sehr hoch.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.10 Uhr um 0,15 Prozent im Plus bei 9'840,37 Punkten. Dabei notieren alle SMI-Werte im Plus. Am Montag hatte der Leitindex 1,00 Prozent gewonnen.

Die Kursgewinne belaufen sich bei den SMI-Werten auf bis zu 0,8 Prozent. Zurich (+0,8%) werden nach einer Empfehlung von Jefferies höher indiziert. Der Broker stuft den Versicherer neu mit "Buy" nach "Hold" ein.

Der Lebensversicherer Swiss Life liegt mit einem Kursplus von 0,1 Prozent am Schluss der Rangliste.

Die Anteile der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch werden um je 0,4 Prozent höher gestellt. Die Uhrenexporte sind im Juli unbereinigt um 4,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Franken gestiegen.

Am breiten Markt führen Komax (+1,1%) die Gewinner an. Der Kabelmaschinenhersteller hat im ersten Halbjahr mit 10,7 Millionen Franken zwar 62 Prozent weniger verdient. Der Autozulieferer erwartet aber ein besseres zweites Halbjahr.

Basilea (+0,6%) hat den Verlust im 1. Halbjahr deutlich verringert. Die Biotechnologieforma geht im weiteren Jahresverlauf von steigenden Einnahmen durch die Vermarktungspartner aus.

Unter Druck geraten dürften Hochdorf und Medartis. Der Milchverarbeiter braucht nach einem riesigen Verlust im Halbjahr neues Kapital. Die Medizintechnikfirma hat nach einem enttäuschenden Ergebnis die Prognose reduziert.

pre/uh

(AWP)