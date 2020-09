Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Anleger bleiben auf der Hut

Die Schweizer Börse wird am Dienstag aufgrund vorbörslicher Indikationen wenig verändert bis etwas leichter gesehen. Die Anleger dürften nach dem neuerlichen Kursrückgang an der Wall Street vorsichtig bleiben. Denn es sei ungewiss, ob eine etwas festere Eröffnung nur eine technische Gegenbewegung nach den Vortagesverlusten darstellt, oder ob die Kurskorrektur damit bereits ausgestanden ist, heisst es am Markt.