Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Handelsstreit bleibt im Fokus

Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart wenig verändert erwartet. Auch zu Beginn des neuen Monats bleibt der Handelsstreit der USA mit China im Mittelpunkt des Geschehens - die am Wochenende in Kraft getretenen Sonderzölle dürften die Anleger jedenfalls von grösseren Neuengagements abhalten. "Die Hoffnung vom Freitag auf eine Entspannung in dem langwierigen Konflikt löst sich damit wieder in Luft auf", sagt ein Händler. Daneben seien Italien, swe Brexit und Rezessionsängste weitere Störfaktoren, die das Geschehen ebenfalls immer wieder beeinflussen könnten.