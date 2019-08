Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - UBS im Fokus

Die Schweizer Börse wird am Donnerstag wenig verändert bis etwas leichter gesehen. Nach wie vor bestimmen laut Händlern die Konjunktursorgen das Geschehen an den Märkten. Der Handelsstreit der USA mit China könnte zu einer weltweiten Rezession führen, sorgen sich die Anleger. Daher werde den Konjunkturdaten aus dem Ausland auch grosse Aufmerksamkeit entgegengebracht. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, zur Preisentwicklung in Deutschland und zur Wirtschaftsleistung der USA.