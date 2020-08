Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Warten auf US-Jobdaten

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag nach Einschätzung von Händlern zunächst wenig verändert präsentieren. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr hielten sich die Anleger in der Regel ja zurück, heisst es. Die Analysten erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im Juli deutlich gestiegen ist und sich somit ein Stück weit vom Einbruch in der Corona-Krise erholt hat. Dass der Handelsstreit der USA mit China wieder stärker in den Vordergrund rückt, dürfte den Anlageappetit der Anleger auch nicht steigern, heisst es weiter.