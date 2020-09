Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Warten auf US-Notenbank

Die Schweizer Börse wird zur Wochenmitte wenig verändert erwartet. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Abend (20.00 Uhr MESZ) dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Von den US-Börsen gibt es uneinheitliche Signale. Während der Dow Jones unverändert schloss, erholten sich die US-Technologiewerte und auch der breite S&P 500 rückte etwas vor. In Fernost treten die Börsen an Ort.