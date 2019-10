Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Zahlenflut im SPI

Insbesondere aus den USA waren zuletzt optimistische Töne zu hören. US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag an, die 'Phase 1' der Verhandlungen könnte früher als erwartet abgeschlossen werden. Gleichzeitig warnen Marktteilnehmer vor zu viel Euphorie. In der Vergangenheit sei eine Kehrtwende in den Verhandlungen oft nur einen Tweet entfernt gewesen. Zudem gehen viele Experten davon aus, dass sich die Investoren vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gibt gegen 08.20 Uhr um 0,15 Prozent nach auf 10'216,45 Punkte. Damit scheint dem Leitindex nach der jüngsten Rekordjagd zunächst die Puste etwas auszugehen. Zum Wochenstart am Montag hatte er bei 10'254 eine neue Bestmarke gesetzt.

Unter den Blue Chips gibt es vorbörslich zunächst keine grösseren Ausreisser. Das Marktgeschehen findet aber ohnehin eher in den hinteren Reihen statt, wo zahlreiche Konzerne über die jüngste Geschäftsentwicklung berichtet haben.

So hat der Dentalimplantatehersteller Straumann +1,9%) beim Umsatz im dritten Quartal dank einer starken Entwicklung etwa in Nordamerika besser als erwartet abgeschnitten.

Auch SIG Combibloc (+0,9%) und Landis + Gyr (-2,1%) haben mit ihren Zahlen die Erwartungen grösstenteils leicht übertroffen, allerdings hat Landis das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

Zu den Enttäuschungen zählt derweil Rieter (-3,1%). Der Spinnereimaschinenhersteller leidet noch immer unter dem schwierigen Marktumfeld. Der Auftragseingang ging in den ersten neun Monaten stark zurück.

hr/uh

(AWP)