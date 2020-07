Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert zum Wochenschluss

Unerwartet gute Konjunkturzahlen aus den USA und China sorgen für eine grundsätzlich positive Stimmung an der Schweizer Börse. Händler erwarten denn auch eine positive Wochenbilanz. Der Risikoappetit der Anleger könnte aber durch den mit über 50'000 neuen Infektionen erneut starken Anstieg der Covid-19-Erkankungen in den USA etwas gezügelt werden. Da am Freitag wegen des US-Unabhängigkeitsfeiertags die dortigen Börsen zudem geschlossen bleiben, dürften zudem die Impulse von jenseits des Atlantiks fehlen, was auf einen eher ruhigen Handelstag hierzulande schliessen lasse, heisst es am Markt weiter.