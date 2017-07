Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig veränderte Eröffnung erwartet - Yellen im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handel nach dem schwachen Vortag leicht fester eröffnen. Unterstützung erhält der Leitindex SMI aus den USA, wo die Turbulenzen um Trump Jr. in der Russland-Affäre am Vorabend bis Börsenschluss an Bedeutung verloren haben. Am Dienstag hatten die wachsenden Sorgen um die Affäre, in der es um die mögliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf geht, den SMI noch auf Tagestiefststände gedrückt. Für Erleichterung sorgte nach Europaschluss in den USA aber dann die Meldung, dass die Sommerpause im Senat verschoben wurde, um mehr Zeit für wichtige Gesetzesvorhaben zu bekommen.