Aktien Schweiz Vorbörse: Wieder im Rückwärtsgang

Nach der Eröffnung werden Impulse von einem ganzen Reigen von Konjunkturdaten erwartet: aus Europa etwa verschiedene Einkaufsmanagerindizes sowie das deutsche ifo-Geschäftsklima, aus den USA die Erstanträge Arbeitslosenhilfe und der Markit-PMI. BIP-Daten aus Deutschland liegen bereits vor. Demnach ist die Wirtschaft des wichtigen Handelspartners der Schweiz zu Jahresbeginn um 0,4 Prozent gewachsen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.20 Uhr 0,36 Prozent tiefer bei 9'610,14 Punkten. Die 20 SMI-Werten tendieren zwischen 0,3 und 0,5 Prozent leichter.

Der Huawei-Bann weitet sich immer mehr aus, was auch die Papiere der hiesigen Halbleiter-Produzenten vorbörslich unter Druck setzt: Ams verlieren 3,4 Prozent, VAT 2,4 Prozent und Comet 2,4 Prozent.

Im Fokus der Anleger dürfte am Berichtstag auch Novartis (-0,3%) mit einem vielbeachteten Investorentag stehen. Der Pharmakonzern will bis 2021 mindestens zehn Mittel mit "Blockbusterpotenzial" auf den Markt bringen. Also Arzneien, die einen Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde Dollar auf die Waage bringen.

Am breiten Markt büssen Ypsomed nach Jahreszahlen 1,3 Prozent ein; der Hersteller von Insulinpumpenhersteller will trotz mehr Gewinn weniger Dividende ausschütten.

Einen Blick wert sein dürften auch die Papiere von Stadler Rail. Nach dem Börsengang im April haben jetzt die ersten Analysten ihre Abdeckung aufgenommen.

ra/uh

(AWP)