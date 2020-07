Aktien Schweiz Vorbörse: Zaghafter Erholungsversuch möglich

Nach dem Ausverkauf am Vortag, zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ein zaghafter Erholungsversuch zum Handelsstart ab. Die Vorgaben geben dabei keine klare Richtung vor. Der historische BIP-Einbruch in den USA am Donnerstag war auf einen ähnlich dramatischen Absturz in Deutschland gefolgt. Zudem deuteten die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag auf eine Stagnation hin. Öl ins Feuer war vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass die Verhandlungen zwischen den beiden politischen Lagern in den USA über ein weiteres Konjunkturpaket nicht weiterkommen.