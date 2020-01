Aktien Schweiz Vorbörse: Zum Jahresauftakt höhere Kurse erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen in das neue Jahr starten. "Wir haben noch etwas aufzuholen", sagt ein Händler. Während viele Börsen bereits am Donnerstag das Geschäft wieder aufgenommen und dabei kräftig zugelegt haben, wird hierzulande erst ab heute Freitag wieder gehandelt. An der Wall Street setzte sich die Rekordjagd zum Jahresanfang fort. In Tokio blieb der Markt dagegen feiertagsbedingt noch geschlossen. Wie stark die Kurse steigen, werde sich aber noch weisen, heisst es am Markt. Im Ausland hatten die Kurse zum Jahresauftakt von einer weiteren Lockerung der chinesischen Geldpolitik und der offenbar bald bevorstehenden Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China noch Rückenwind erhalten.