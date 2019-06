Aktien Schweiz Vorbörse: Zunächst wenig verändert erwartet

An der Schweizer Börse werden zum Wochenschluss zunächst keine stärkeren Kursausschläge erwartet. Die Anleger seien in guter Stimmung und ein weiterer Anstieg des SMI über die 10'000er Marke sei nur eine Frage der Zeit, sagt ein Händler. Aber vor den zahlreichen am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturzahlen und angesichts der geo- und handelspolitischen Spannungen dürften sich die Marktteilnehmer vorsichtig verhalten.