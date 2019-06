Aktien Schweiz Vorbörse: Zurückhaltender Start nach Rekordjagd erwartet

Während an der Wall Street die Aussicht auf sinkende Zinsen die Aktienkurse beflügelte, gewannen in Asien die Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit, aber auch die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran an Gewicht. Die Ölpreise hatten bereits am Donnerstag mit einem deutlichen Anstieg auf den Abschuss einer unbemannten US-Drohne durch den Iran reagiert. Darüber hinaus kann es wegen des Hexensabbats am Freitag generell zu stärkeren Kursschwankungen kommen. Beim grossen Eurex-Verfall laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert gegen 08.20 Uhr 0,19 Prozent auf 9'959,51 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Leitindex abermals ein Plus von gut einem Prozent ab, nachdem er bereits die erste Juni-Woche im Plus beendet hatte.

Von den 20 SMI-Titeln geben alle bis auf Sika (+0,7%) und die beiden Grossbanken UBS (+0,6%) und CS (+0,4%) vorbörslich nach. Bei Sika verweisen Händler auf die Citigroup. Sie hat demnach die Bewertung der Titel mit eine Kaufempfehlung gestartet.

Die Aktien der beiden Grossbanken könnten sich nach den jüngsten Verlusten leicht erholen. Am Donnerstag hatten sie zu den grössten Verlieren gezählt. Die Aussicht auf noch tiefere Zinsen hatte Finanzwerte europaweit belastet.

Zu den grössten vorbörslichen Verlierern zählen dagegen Zykliker wie ABB und Adecco, die beide um 0,4 Prozent zurückfallen.

Noch grössere Ausschläge sind im breiten Markt bei den Comet-Aktien (-4,3%) zu sehen. Bei der Industriegruppe nimmt CEO René Lenggenhager nach nur knapp zwei Jahren im Amt den Hut.

Bei dem Biopharmaunternehmen Cosmo (+1,7%) wiederum nimmt der Markt die jüngsten daten zum Reisedurchfall-Mittel Aemcolo freundlich auf.

hr/ys

(AWP)