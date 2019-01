Aktien Schweiz Vorbörse: Zurückhaltung dürfte zum Start überwiegen

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein eher zurückhaltender Wochenauftakt ab. Dies dürfte nicht zuletzt an den eher gemischten Vorgaben aus Übersee liegen. Denn während das vorläufige Ende des Regierungs-Shutdowns in den USA die Börsen dort am Freitag noch gestützt hatte, sind die Märkte Asien dieser Vorgabe nicht gefolgt.