Aktien Schweiz Vorbörse: Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktbericht erwartet

Die Schweizer Börse wird am Freitag schwächer erwartet. Die Gewinnmitnahmen, die am Vortag im späten Handel eingesetzt hatten, könnten vor dem Wochenende durchaus noch anhalten, sagen Händler. "Auf jeden Fall ist mit Zurückhaltung seitens der Anleger zu rechnen", sagt ein Händler. Am Nachmittag wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht und am kommenden Montag bleiben in den USA wegen Labor Day die Börsen geschlossen. "Da dürfte die Risikoneigung eher begrenzt sein", so der Händler. Sollten die US-Job-Daten enttäuschen, könnte es zu einer weiteren Abgabewelle kommen, heisst es.