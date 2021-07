Aktien Schweiz Vorbörse: Zurückhaltung vor US-Inflation und US-Bankabschlüssen

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag zunächst wenig verändert erwartet. Nachdem der Schweizer Leitindex am Montag praktisch wieder auf Rekordhoch geschlossen hat, dürfte der SMI nun die Widerstandszone von 12'000 Punkten zwar nachhaltig überwunden haben, heisst es in einem charttechnischen Kommentar. Aber für weitere Anstiege fehlten dennoch zunächst die Impulse.