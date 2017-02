Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich - Impulse fehlen

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft freundlich. Da die US-Börsen am Vortag feiertagsbedingt geschlossen blieben, gibt es von dieser Seite keine Impulse. Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens tendierten am Dienstag uneinheitlich. In Tokio zogen die Notierungen aufgrund der Yen-Schwäche an, während die Kurstabelle in Hongkong rot ist.