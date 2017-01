Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht festere Eröffnung erwartet - Aryzta unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den Handel am Dienstag nach dem etwas schwächeren Wochenauftakt kaum verändert in Angriff nehmen. Nachdem am Montag US-Präsident Donald Trump mit ersten "America-First"-Massnahmen an den internationalen Märkten für Verunsicherung gesorgt hatte, dürfte sich die Börsenlage nun stabilisieren, meinen Händler. Hierzulande stehen Aryzta mit einer Gewinnwarnung sowie einige Unternehmen aus dem breiten Markt nach der Publikation von Geschäftszahlen im Fokus.