Aktien Schweiz: Weiter kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagvormittag etwas orientierungslos und notiert nach verschiedenen Richtungswechseln derzeit wieder kaum verändert. In der Eröffnungsphase hatte der SMI zwar bei knapp 11'826 Punkten wieder ein neues Allzeithoch markiert. Im Vorfeld der EZB-Sitzung und von mit Spannung erwarteten Teuerungsdaten aus den USA seien die Investoren aber zurückhaltend, heisst es in Händlerkreisen zum aktuellen Marktgeschehen. Am Nachmittag könnten die Karten allerdings neu gemischt werden.