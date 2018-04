Aktien Schweiz: Weiterhin im Plus - Entspannung im Handelsstreit

Am Schweizer Aktienmarkt notieren die Indizes am Dienstagnachmittag weiterhin im Plus. Für eine verbesserte Stimmung bei den Investoren sorgen versöhnliche Signale aus China im Handelsstreit in den USA. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte an einem Wirtschaftsforum Zugeständnisse wie tiefere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt.