Aktien Schweiz: Weiterhin kaum verändert - Zykliker gesucht

Die Anleger hoffen, dass Trump mit Details zu den versprochenen Steuergeschenken und zu Infrastrukturinvestitionen aufwartet. Bis dahin würden sich die Börsianer wohl nicht zu weit aus der Deckung wagen, meinte ein Händler. Schliesslich müsse man sich am Markt auf "Luftlöcher" bzw. Rückschläge einrichten, nachdem die Trump-Hoffnungen die Aktien in den vergangenen Wochen nach oben getrieben hätten. Am Nachmittag stehen weitere wichtige US-Konjunkturdaten (Konsumentenvertrauen, PMI Chicago oder Case-Shiller-Index) auf dem Programm. Sowohl die Stimmung der Konsumenten als auch der Unternehmen dürfte weiter zuversichtlich bleiben, heisst es.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.50 Uhr 0,12% tiefer bei 8'510,53 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,04% auf 1'349,59 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,08% auf 9'331,58. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 15 im Plus, 14 im Minus und Kühne+Nagel notieren unverändert.

Bei den Blue Chips verläuft der Handel aufgrund fehlender Impulse in ziemlich ruhigen Bahnen. Anziehende Kurse sind etwa bei Zyklikern wie LafargeHolcim (+0,9%) oder Adecco (+0,7%) zu sehen. Sowohl der Zementkonzern als auch der Personaldienstleister werden am kommenden Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen. Kühne+Nagel (unv.) berichtet bereits am morgigen Mittwoch über das abgelaufene Jahr.

Die Bankentitel Credit Suisse (+1,0%) und Julius Bär (+0,4%) erholen sich leicht von den zuletzt erlittenen Kursabgaben und stehen ebenfalls weit vorne im SMI/SLI-Tableau. Dagegen haben UBS (+0,2%) etwas den Anschluss verloren. Die Pharma-Schwergewichte Novartis (+0,1%) und Roche (-0,1%) tendieren mehr oder weniger seitwärts, während Nestlé den SMI -0,7% belasten.

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re verlieren 0,7% nachdem Société Générale die Titel neu zum Verkauf empfiehlt und die Credit Suisse das Kursziel leicht gesenkt hat. Die Swiss Re habe am vergangenen Donnerstag ein ziemlich schwaches Zahlenset für das vierte Quartal vorgelegt und der Ausblick sei ähnlich düster, wenn nicht schlimmer, urteilt der SocGen-Analyst. Swisscom büssen gar 1,3% ein. RBC hat das Kursziel für die Telekomaktie mit Blick auf die sich verschärfende Konkurrenzsituation deutlich gesenkt.

Bei Bâloise (+0,1%) bewegt die mit dem Investment- und Beratungsunternehmen Anthemis eingegangene Partnerschaft den Aktienkurs nach wie vor kaum. Der Versicherer bekräftigt mit diesem Schritt aber die Absicht, verstärkt und "gezielt" in den Fintech-Bereich zu investieren.

Die Musik spielt am Berichtstag am breiten Markt. Die Georg-Fischer-Aktien (+3,6%) haben die Avancen nach einem überzeugenden Zahlenset ausgeweitet. Insbesondere die angehobene Dividende wird an der Börse gut aufgenommen. Bellevue klettern trotz enttäuschender Zahlen, die weitestgehend bekannt waren, mit 4,0% in die Höhe. APG avancieren mit 2,0%. Und Cham Paper hat etwas mehr umgesetzt und die Profitabilität markant erhöht, was an der Börse mit einem Aufschlag von 2,7% goutiert wird.

Auf der anderen Seite geben Oerlikon um 1,8% nach. Der Industriekonzern hat mit seinem Jahresabschluss zwar die Erwartungen der Analysten gut erfüllt, Fragen wirft aber die künftige Entwicklung der Profitabilität auf. Auch Orior (-1,6%) werden nach Geschäftszahlen abgestossen, während sich Allreal (-0,3%), Arbonia (-0,6%), Genfer Kantonalbank (-0,2%) oder Valora (+0,4%) nach Veröffentlichung der Jahresberichte nicht allzu stark bewegen.

Bei Barry Callebaut (-1,0% oder -13 CHF) wird die Kursentwicklung am Berichtstag vom Dividendenabgang in Höhe von 15,50 CHF belastet.

mk/ys

(AWP)