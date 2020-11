Aktien Schweiz: Wenig verändert - Impfstoffhoffnung stützt

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Dienstagvormittag leicht im Plus. Händler sprechen aber von einem etwas richtungslosen Verlauf. Es gebe in allen Sektoren Gewinner und Verlierer, und die Anleger seien mit angezogener Handbremse unterwegs, heisst es. Die weiteren Perspektiven würden dank der Aussicht auf Impfstoffe zwar als günstig beurteilt. Aber nach dem starken Anstieg der vergangenen Sitzungen wäre eine Atempause nicht unerwünscht, ist weiter zu hören. Am Vortag hatte die Meldung über einen zweiten aussichtsreichen Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna den Aktienbörsen Auftrieb verliehen.