Aktien Schweiz: Wenig verändert - kaum Impulse von der SNB

Die Schweizer Börse holt am Donnerstag anfängliche Verluste auf und präsentiert sich wenig verändert. Nach den jüngsten Kursanstiegen sei der Markt auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt, heisst es unter Börsianern. Es könne nicht schaden, Gewinne einzustreichen, denn die Verunsicherung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie habe zugenommen, was wiederum Abwärtsbewegungen auslösen könnte, wenn die Angst vor einer zweiten Infektionswelle weiter zunehme. In China sind die Neuinfektionen wieder am Steigen und die Regierung in Peking hat daher die Massnahmen wieder verschärft. Sollte es neuerlich zu einem Lockdown kommen, wäre dies sowohl für die Konjunktur, als auch für die Aktienmärkte verheerend, heisst es.