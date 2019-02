Aktien Schweiz: Wenig verändert - Keine grossen Ausschläge

Vor dem Wochenende rücken an den Märkten nun aber amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Zum einen wird die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlichen. Zum anderen gibt das Institut ISM seinen stark beachteten Einkaufsmanagerindex bekannt. Die Daten dürften grad mit Blick auf die weitere Politik der US-Notenbank von Bedeutung sein und könnten entsprechend an den Finanzmärkten für grössere Impulse in die eine oder andere Richtung sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt kurz nach 11.00 Uhr 0,07 Prozent auf 8'975,72 Punkte, auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von rund 0,6 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert 0,28 Prozent auf 1'392,28 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,06 Prozent auf 10'520,65 Punkte. Von den Top 30 Werten liegen 21 im Plus und neun im Minus.

Kursbewegende Unternehmensnews gibt es bei den Blue Chips keine, entsprechend halten sich auch die Veränderungen bei den einzelnen Titeln in Grenzen. Grösster Gewinner ist Lonza (+2,3%). Der Titel des Pharmazulieferers hatte bekanntlich am Mittwoch nach Bekanntgabe von Zahlen und eines neuen Konzernchefs stark an Terrain eingebüsst und erholt sich jetzt wieder etwas davon. Die ZKB hat allerdings ihr Rating heute noch auf 'Marktgewichten' gesenkt. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei verhalten ausgefallen und 2019 sei als eigentliches Übergangsjahr zu bezeichnen, hiess es in einem Kommentar.

Auf der Gewinnerliste weit oben sind ansonsten Temenos (+1,9%), ABB (+1,3%) und die meist volatilen Ams (+1,2%). Der Apple-Zulieferer mit Sitz in Österreich und Kotierung in der Schweiz wird am kommenden Dienstag sein mit Spannung erwartetes Konzernergebnis bekannt geben. Die Nervosität bzw. die Angst vor einer Ergebnisenttäuschung sei gross, heisst es im Handel.

Am Schluss der Tabelle liegen mit Swisscom (-1,1%) und Roche (-0,8%) zwei defensive Titel. Der Pharmakonzern hat am Vortag gute Zahlen präsentiert, was dem Genussschein bei Handelsschluss ein Plus von 2,5 Prozent beschert hatte. Viele Analysten haben zwar nun ihr Kursziel erhöht. Nach den bereits schönen Gewinnen im bisherigen Jahresverlauf komme es nun aber auch zu ersten Gewinnmitnahmen, so Händler.

Zu den Verlierern gehören ausserdem noch Vifor (-0,8%), Logitech (-0,5%), Nestlé (-0,4%), sowie CS, Givaudan, Sonova und UBS (je -0,1%)

Noch einmal im Fokus stehen Swatch Group (+0,5% auf 286.70 Fr.). Die Aktie des Uhrenherstellers hatte am Vortag nach unerwartet schwachen Zahlen 6,1 Prozent eingebüsst und erholt sich damit heute etwas vom Kurssturz. Nicht überraschend haben viele Analysten ihre Kursziele (deutlich) gesenkt. Die meisten liegen mit ihren Zielen allerdings über dem aktuellen Kurs, einzig der Analyst der UBS ist mit 245 Franken sehr pessimistisch.

Im breiten Markt haben die Aktien von Bobst (-4,4%) einen schweren Stand. Der Westschweizer Verpackungsmaschinen-Hersteller hat vorbörslich eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Lem (+1,9%) und Gurit (+0,7%) reagieren dagegen freundlich auf veröffentlichte Zahlen. Bei Emmi (-3,3%) kommt es nach starken Avancen in den letzten zwei Tagen zu Gewinnmitnahmen.

Knapp die Hälfte verlieren die Air-Tech-Group-Namen des kleinen Unternehmens Airopack. Es kämpft bekanntlich ums Überleben und hat über Verzugsfälle gegen die Hauptkreditvereinbarungen berichtet. Und Asmallworld (-14%) büsst nach einer kleinen Akquisition ebenfalls stark an Wert ein.

uh/tt

(AWP)