Aktien Schweiz: Zinshoffnung stützt Börse - aber Vorsicht vor US-Daten

Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA gibt zum Wochenschluss auch der Schweizer Börse Auftrieb. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen. Vor dem langen Pfingstwochenende in der Schweiz und Teilen Europas sowie den am Nachmittag um 14.30 Uhr erwarteten US-Arbeitmsarktdaten verhielten sich die Anleger vorsichtig. Die Risikoneigung sei gering, da es sowohl bei den US-Daten als auch über das Wochenende zu Überraschungen kommen könne. Enttäuschende Konjunkturzahlen aus Deutschland scheinen die Märkte hingegen nicht gross zu stören, sagt ein Händler.