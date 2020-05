Aktien Schweiz: Zögerliche Gewinne vor US-Arbeitsmarktbericht

Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt auch zum Wochenschluss eine freundliche Tendenz. Insgesamt sei das Geschehen aber von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Immerhin stehen am Nachmittag die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten an, vor denen sich die Anleger nicht aus der Deckung wagten, sagen Börsianer. Im Schnitt erwarten Ökonomen derzeit um die 22 Millionen Arbeitslose in den Vereinigten Staaten, respektive eine Arbeitslosenquote von mehr als 16 Prozent.