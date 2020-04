Aktien Schweiz: Zurückhaltung nach gutem Lauf - Warten auf Fed

Vor allem die Aussicht auf eine schrittweise Lockerung des Lockdowns schüre die Hoffnung und auch die Risikobereitschaft der Anleger, heisst es von Händlern. Dass sie sich dennoch aktuell eher an die Seitenlinie begeben, begründen Börsianer mit den anstehenden BIP-Zahlen für das erste Quartal aus den USA. Die Frage sei, wie stark das Wirtschaftswachstum bereits im ersten Quartal unter der Coronakrise gelitten habe. Aber auch die Sitzung der US-Notenbank Fed wird als wichtiger Termin erachtet, bevor am morgigen Donnerstag dann die EZB folgt.

Beim SMI steht gegen 11.15 Uhr ein Verlust von 0,51 Prozent auf 9'839,22 Punkte zu Buche. Der breit gefasste SPI fällt um 0,46 Prozent auf 12'138,48 Stellen. Der SLI, in dem die Gewichtung der drei Schwergewichte begrenzt ist, steht mit -0,01 Prozent nahezu unverändert bei 1'433,29 Punkten. Im SLI stehen 18 Gewinnern 12 Verlierer gegenüber.

Dass es dennoch abwärts geht, ist vor allem den Kursverlusten der Schwergewichte geschuldet. Denn Vertreter aus der weniger konjunkturabhängigen Gesundheitsbranche werden verstärkt verkauft. So gehören Alcon, Sonova, Roche, Vifor und Novartis mit Kursverlusten zwischen 2,1 und 1,0 Prozent zu den grössten Verlieren. Im Fall von Roche gehen Börsianer von Gewinnmitnahmen aus, nachdem die Genussscheine zuletzt Rekordmarken gesetzt haben.

Gewinnmitnahmen werden auch für die Abgaben bei Nestlé (-1,1%) angeführt. Auch sie haben sich zuletzt deutlich erholt, so dass Anleger auch hier erst einmal ihre Gewinne sichern.

Darüber hinaus kommen aber auch einige Zykliker wie etwa Richemont (-0,9%) überdurchschnittlich zurück. Hier hatten sich einige Analysten eher zurückhaltend geäussert. Sowohl bei Morgan Stanley als auch bei Bryan Garnier zeigen sich die Experten besorgt über die bevorstehenden Zahlen.

Unterdessen springen AMS-Aktien um imposante 18 Prozent an. Der Chiphersteller überzeugt einerseits mit seinen eigenen Zahlen und Aussagen zum zweiten Quartal. Laut Marktteilnehmern hat aber auch der US-Technologiekonzern Alphabet am Vorabend nach US-Börsenschluss mit seiner Quartalsbilanz ohnehin für eine insgesamt gute Stimmung in der Branche gesorgt.

Überdurchschnittlich fest präsentieren sich auch erneut Finanzwerte. So greifen Anleger erneut bei der UBS (+4,5%) zu, nachdem die Papiere schon am Vortag nach Quartalszahlen gesucht waren. Aber auch bei der CS, Julius Bär, Swiss Life, Zurich, der Swiss Re und Partners Group greifen Anleger zu, wie die Aufschlägen zwischen 2,4 und 0,4 Prozent zeigen.

ABB (+0,9%) setzen ebenfalls ihren guten Lauf vom Vortag fort, nachdem der Industriekonzern mit seinen Zahlen auf ein positives Echo gestossen war.

Grössere Kursbewegungen sind auch im breiten Markt zu sehen. So ziehen Komax etwa um 7,1 Prozent an. Auch für Autoneum geht es um mehr als 7 Prozent nach oben. Neben Analystenkommentaren sehen Händler die Titel durch den insgesamt festeren Autosektor in Europa gestützt.

