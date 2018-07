Defensive Werte hieven Schweizer Börse in die Gewinnzone

Der Leitindex SMI stieg um 0,4 Prozent auf 8663 Punkte. Die Kauflust wurde zudem vom nach wie vor vom schwelenden Handelsstreit gedämpft. "Solange sich hier keine Entspannung abzeichnet, ist nicht mit einer nachhaltigen Erholung zu rechnen", sagte ein Börsianer. Am Freitag sollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft treten. China will vom selben Tag an ebenfalls Zölle auf US-Güter im selben Volumen erheben, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte sich der Zollstreit zu einer Vergeltungsspirale ausweiten, könnte das das globale Wirtschaftswachstum bremsen.

Erneut stützten die als krisensichere Anlagen geltenden Indexschwergewichte den Markt. Händlern zufolge trennen sich die Anleger nach dem jahrelangen Höhenflug von Anteilen kleiner und mittelgrosser Firmen und investieren in Grosskonzerne mit defensivem Geschäftsmodell. Die Aktien des Pharmakonzerns Novartis stiegen um 2 Prozent. Rivale Roche gewann 0,9 Prozent an Wert. Die Titel des Lebensmittelkonzerns Nestle zogen 0,3 Prozent an. Mit den Anteilen des Telekomanbieters Swisscom und des Pharmazulieferers Lonza gehörten weitere defensive Wert zu den Kursgewinnern.

Dagegen standen wegen der Konjunktursorgen zyklische Werte auf den Verkaufszetteln. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB, der Sanitärtechnikfirma Geberit, des Zementproduzenten LafargeHolcim, der Inspektionsfirma SGS, des Luxusgüterherstellers Richemont und des Bauchemiekonzerns Sika büssten bis zu 1,3 Prozent ein.

Auch Banken standen im Abseits. Die Titel von Credit Suisse sanken um 0,6 Prozent und die der UBS um 0,2 Prozent. Versicherungswerte stiessen dagegen im Verlauf klar in die Gewinnzone vor.

Die Comet-Aktien fielen mit einem Kurssturz von fast 20 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Technologiefirma senkte Umsatz- und Margenziele unter anderem wegen einer Rückstellung im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des wenig rentablen Ebeam-Geschäfts.

Gewinnmitnahmen drückten die Titel des Vakuumventile-Herstellers VAT 8,1 Prozent ins Minus. Auch bei Tornos strichen Anleger Gewinne ein; die Titel des Drehautomatenherstellers, deren Wert sich dieses Jahr verdoppelt hat, sackten gut 13 Prozent ab.

Meyer Burger büssten nach dem Kurssprung am Vortag 4,3Prozent ein. Der Titel des Zulieferers für die Solarindustrie weist stets einen sehr volatilen Kursverlauf auf.

Eine Kaufempfehlung der Credit Suisse schob die Anteile von Vifor Pharma 4,7 Prozent hoch. Die Bank hob die Empfehlung für den Arzneimittelhersteller auf "Outperform" von "Neutral" an.

Im Sog von Swisscom zogen auch die Aktien von Rivale Sunrise 2,2 Prozent zu.

(Reuters)