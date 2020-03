Defensiver SMI rutscht wegen Nestlé und Roche vorübergehend ins Minus

Mit den Avancen in der ersten Handelshälfte befand sich der SMI noch in bester Gesellschaft mit weiteren europäischen Handelsplätzen. So stehen etwa der DAX in Frankfurt über 4 Prozent oder der CAC in Paris gar über 8 Prozent höher. Steigt die Risikobereitschaft der Investoren, belastet dies insbesondere die als solid und sicher geltenden Pharmaschwergewichte oder auch Nestlé. Und diese machen bekanntlich einen Grossteil der Gewichtung innerhalb des SMI aus. Der SLI, in dem die Gewichtung von der Schwergewichte begrenzt ist, steht denn auch immer noch mehr als 1 Prozent im Plus.

In Marktkreisen wurde am Berichtstag darauf hingewiesen, dass der Aufschwung der Börsen vom Vortag und auch von heute Morgen von den diversen Notmassnahmen der Notenbanken gestützt sei. Gleichzeitig wurde aber auch gewarnt, dass die Volatilität und auch die Nervosität der Marktteilnehmer weiterhin sehr hoch sei und dass der zwischenzeitliche Höhenflug rasch wieder beendet sein könnte.

Um 13.20 Uhr steht der SMI 0,25 Prozent höher bei 8'803,9 Punkten. Das bisherige Tageshoch im frühen Geschäft hatte bei 9'175 gelegen.

Am stärksten unter Druck stehen derzeit Roche (-3,2%), während sich Nestlé (-2,8%) nur unwesentlich besser halten. Novartis weisen ein vergleichsweise moderates Minus von 0,2 Prozent auf.

cf/kw

(AWP)